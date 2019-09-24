İrfan Can’dan hakem tepkisi

Başakşehir orta sahasının yıldız ismi İrfan Can Kahveci, Beşiktaş maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Oyunla ilgili olarak galibiyeti hak eden taraf olduklarını belirten İrfan, şu ifadeleri kullandı:

“Skoru koruyabilirdik. Rakibimiz de çok üstümüze gelmedi, daha çok da gol atabilirdik. İlk yarıda bir pozisyon var, rakip 10 kişi kalabilirdi. Vermiyor, VAR’dan bir izle yani, bakmıyorsun, ilk yarıyı bitiriyorsun. Bizimkinde penaltıyı veriyor”

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