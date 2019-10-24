İrfan Can: Umarım gollerimin devamı gelir

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında evinde Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaştı. Temsilcimiz 78. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Grupta Roma-Monchengladbach maçının da berabere bitmesi temsilcimiz adına haftanın karlı kapatılmasını sağladı.

Mücadelenin ardından galibiyetin mimarlarından biri olan İrfan Can Kahveci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte İrfan Can Kahveci'nin maç sonu açıklamaları:

"Hem bizim ilk galibiyetimiz hem de Türkiye'nin ilk galibiyeti Avrupa'da, umarım şu an oynuyor Trabzonspor da yener ve tüm takımlarımız kazanarak devam eder."

"İlk yarı iyi başlayamadık, ikinci topları alamadık, savunmada da iyiydik. Ben de golü istiyordum, Avrupa Ligi'ndeki ilk golüm. Umarım devamı gelir."

"Çalımımı hep deniyorum rakiplere karşı, benimle özdeşleşti diyebilirim. Bilenler de yiyor. Umarım başka çalımlar da geliştiririm."

"Çok konuşuldu bu konu(asker selamı), beni daha çok hırslandırdı. Bundan sonra gol attığımda hep bunu yapmak istiyorum. Neden bu kadar zorlarına gitti bu selam? Bize has bir selam bu, askerlerimizi destekliyoruz, bu savaş veya başka bir şey değil."