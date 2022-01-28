Son haftalarda performansıyla taraftarın tepkisini çeken İrfan Can Kahveci'ye eleştiriler gelmeye devam ediyor. Son olarak yıldız futbolcunun eşi Gözde Kahveci, paylaşımına gelen çarpıcı bir yoruma sessiz kalamadı.

"BAYDINIZ ARTIK"

Gözde Kahveci paylaşıma gelen, "1 maç top oynayıp 15 maç yatan kocan gibi yorum yok yazsaydın sende. Çok havalısınız ya. Some sonradan görme problems" yorumuna, "Öf baydınız artık ya! Hadi git ağlayarak günlüğüne yaz." cevabını verdi.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 30 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe 'nin transferinde Galatasaray 'la karşı karşıya geldiği İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 30 maçta 2 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.