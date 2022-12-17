Dünya Kupası'na verilen arada hazırlıklarını sürdüren, ilk dönem kampını İstanbul'da geçirdikten sonra Antalya'da ikinci dönem kampını bitiren ve İstanbul'a geri dönerek kupada oynayacakları İstanbulspor maçı idmanlarına başlayan Fenerbahçe 'de, milli futbolcu İrfan Can Kahveci bugünkü idmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten İrfan, öncelikli hedeflerinin İstanbulspor karşılaşması olduğunu, Trabzonspor maçına daha sonra odaklanacaklarını ancak o maça da galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus için de övgü dolu sözler sarf etti. Portekizli çalıştırıcının uzun yıllar ülkemizde kalmasını temenni ettiğini belirten Fenerbahçeli futbolcu, Jesus'un futbol anlamında Türkiye'nin kaderini değiştirebileceğini söyledi.

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İşte İrfan Can Kahveci'nin basın mensuplarının sorularına verdiği yanıtlar:

Güzel bir kamp geçirdik. Takım içinde uyum var. Hazırlık maçlarını lig maçı gibi oynadık. İkinci yarıya iyi hazırlandık. Hazırlık maçlarını lig maçı gibi oynadık. Ciddiye aldık.

Ligler devam ederken tempo olarak Dünya Kupası'nın oynanmaması iyi oldu. Messi-Ronaldo tartışması var bizim takımda da. Mert Hakan, Ronaldo'yu önde görüyor ama takımda Messi daha ağır basıyor. Yarın onu Dünya Kupası'nı kazanırken görmek istiyorum. Yarı final maçında Messi zaten farkını gösterdi, Mert'in de sesi kesildi Fransa zor bir rakip. Finalde inşallah Messi iyi şeyler yapar.

İnşallah daha çok gol atarım, daha çok asist yaparım. Takımıma daha çok katkıda bulunurum.





"JESUS UMARIM ÜLKEMİZDE KALIR"

Gençlerbirliği ve Başakşehir'de büyük taraftarlara karşı oynamadım. Sonra şanssız sakatlıklar yaşadım. Fenerbahçe beni olgunlaştırdı. Daha çok çalışmaya gayret gösterdim. Şunu söylemek istiyorum, hocamız umarım uzun yıllar Türkiye'de kalır. Onun sayesinde ülkemizde birçok şeyin gelişeceğini düşünüyorum. Sadece bizim takım için değil. Jorge Jesus ülkemizin kaderini değiştirebilir. Hocamıza kalıp kalacağını sormadık tabii. Benim temennim kalması yönünde, inşallah onu uzun yıllar burada görürüz.

"ÖNCELİK İSTANBULSPOR"

Şu an öncelikle İstanbulspor maçına odaklandık. Trabzonspor maçını konuşmaya başlamadık. Şu an çok erken konuşmak için. Oraya yenmek için gideceğiz.





Hep şut çalışıyorum. Doğuştan gelen bir yeteneğim var. O da yansıyor. Taraftarlarımız bize çok büyük destek gösteriyor. Onları umarım yanıltmayız. İnşallah sezon sonu şampiyonluğu beraber kutlarız.





"HER OYUN SİSTEMİNDE OYNARIM"

Başakşehir'den beri oyun bilgisi anlamında kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Her oyun sistemine kendimi adapte edeceğimi düşünüyorum. Hangi pozisyon, hangi rol olursa olsun oynayabileceğimi düşünüyorum.



