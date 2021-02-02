İrfan Can, yine bir ara transfer döneminde Turuncu-Lacivertliler’den Fenerbahçe’ye gitti. Milli yıldız, dün takımıyla vedalaştı. Başakşehir’de şampiyonluk yaşayan, Şampiyonlar Ligi’nde sahaya çıkan 25 yaşındaki oyuncu duygu dolu anlar yaşadı. Başkan Göksel Gümüşdağ’ın elini öpen İrfan’a, takımın yeni teknik patronu Aykut Kocaman’a başarı dileklerinde bulundu. Yıldız futbolcu daha sonra arkadaşları ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.

Hedef Karagümrük maçı

İrfan Can Kahveci, 1 hafta önce arka adalesinden sakatlanmıştı. Başarılı oyuncunun adalesinde yırtık tespit edilmişti. Milli futbolcu bu nedenle Başakşehir’in Trabzonspor ile oynadığı Süper Kupa maçı ile ligdeki son Hatay mücadelesinde kadroda yer almamıştı. Fenerbahçe’ye sakat olarak gelen İrfan, Hatay, Galatasaray ve kupadaki Başakşehir mücadelelerinde görev yapamayacak. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, 13 Şubat’ta Karagümrük ile deplasmanda oynanacak lig maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.



