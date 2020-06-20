İrfan Can Kahveci'de son dakika! Schalke 04 teklifini iletti

Adı son dönemde Fenerbahçe ile anılan ve başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci için ilk somut adım Almanya'nın Schalke 04 ekibinden geldi. Alman ekibi, Başakşehir'in kapısını çaldı ve yıldız oyuncu için pazarlıklara başladı.

20 Haziran 2020, Cumartesi 11:27 Son Güncelleme:
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İrfan Can Kahveci'de son dakika! Schalke 04 teklifini iletti

Başta Fenerbahçe olmak üzere birçok takımın transfer listesinde yer alan Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci için ilk resmi teklif Schalke'den geldi. Kadrosunda Ozan Kabak, Suat Serdar, Ahmed Kutucu ve Can Bozdoğan bulunan Alman ekibi, İrfan Can için Başakşehir'in kapısını çaldı.

Turuncu-Lacivertliler'in Schalke'den 10 milyon Euro istediği ve görüşmelerin sürdüğü belirlendi.

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