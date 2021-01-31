Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan İrfan Can Kahveci için bugün karar günü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in başarılı futbolcuyu kadrosunda görmek istediğini söylemesinin ardından sarı-kırmızılılar, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve teklifini sunmuştu. Bunun ardından Fenerbahçe de İrfan için devreye girdi ve geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Başkan Gümüşdağ'ın misafiri oldu.





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Transfer döneminin bitmesine iki günden az kala hala belirsizliğini koruyan İrfan Can Kahveci'nin transferine ilişkin karar ise bugün verilecek. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray yönetiminden son teklifini alacak. Daha sonra 25 yaşındaki futbolcuyla da bir görüşme gerçekleştirecek olan Gümüşdağ, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin teklifleri arasından nihai kararı verecek ve İrfan'ın forma giyeceği yeni takım belli olacak.

İHA







