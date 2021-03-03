İrfan Can Kahveci: Üst üste iki yıl şampiyonluk yaşayabilirim

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can'dan çarpıcı açıklamalar yaptı:

“Futbol hayatımda şanslı olduğum konular var. İzlediğim oyuncularla oynama fırsatım oldu. Mesut ağabey (Özil) dünyanın en iyi oyuncularından biri. İdollerimden biri, kendisinden öğreneceğim çok şey var. Ondan ne kadar şey kapabilirsem benim için kâr. Her sene kendimi geliştirmeye çalışan bir oyuncuyum. İnşallah buradan Avrupa’ya gideceğim. Bunu da Mesut ağabey sayesinde yapabilirim.” şeklinde konuştu.

‘Başakşehir’in emeği çok’

“Sportif direktörümüz Emre Belözoğlu’nun gelişimimde önemli bir yeri var. Yine burada gelişimimi tamamlamamda yardımcı olacak insanlardan biri. Ben Başakşehir’in sözleşmeli oyuncusuydum, hiçbir zaman açıklama yapmadım. Başakşehir’in de benim üstümde emeği çoktur. O yüzden Göksel Başkan ile ağabey-kardeş ilişkimiz var. Kulübün menfaatleri ve benim isteklerim doğrultusunda karar vermeye çalıştık ve sonucunda Fenerbahçe’ye geldim.”

‘Mevki sorun değil’

“Fenerbahçe’de sadece orta sahada değil bütün bölgelerde çok iyi oyuncular bulunuyor. Rotasyona gidebilecek kadro var, 2 takım çıkartabilir hoca. Nerede olursam olayım orada en iyi katkı vermeyi düşünüyorum her zaman. Buraya gelirken Mert Hakan, Pelkas, Gustavo, Mesut ağabey gibi oyuncular vardı. Hepsi kaliteli oyuncular. Ben de takımım için elimden geleni yapacağım. Efsane çubuklu formamızı giyip emekleri karşılayabileyim. Benim için mevki açısından herhangi bir sıkıntı yok. Şu an oynamak için hazırım. Bu hafta hocamız şans verirse sahada olacağım. İnşallah kazasız belasız bir sezon geçiririm.”

‘Tanıyanlar tuttuğum takımı bilir’

“Ligde 2 sene üst üste şampiyon olmak isterim, bunu da düşünüyorum. İnşallah olacağımızı da düşünüyorum. Hayalimdeki takımda şampiyon olmak benim için daha güzel bir şey. Beni tanıyanlar tuttuğum takımı bilir! Orta sahaya katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Oyunun kapalı olduğu maçlar olacak, o zaman kendime pozisyonlar üretmeye çalışacağım. Kesinlikle katkım olacağını düşünüyorum.”

‘Milli Takım’da aile olduk’

“Milli Takım’da oynayıp, bayrağımızı temsil etmek isterim. Zaten Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde de sürekli süre buldum. Başakşehir’den gitme düşüncem yoktu aslında. Milli Takım olduğu için transfer olmak istedim. Avrupa olmadı, Fenerbahçe oldu. Hedefim Avrupa. Milli Takım’da da süre bulurum ve elimizden geleni yaparız. Milli Takım’da çok iyi bir aile olduk. İnşallah elimizden geleni yaparız.”

‘Dışarıdan bizi karıştırmak istiyorlar’

“Şu ana kadar takımın içinde çok bulunamadım ama dışarıdan gözlemledim. Mağlubiyetler, galibiyetler olabilir. Dışarıdan çok karıştırmak isteyenler de oluyor kulübü. Çok büyük camiayız. Bu algılara kapılmamak gerekiyor. Biz iyi bir aileyiz. Takım arkadaşlarım Trabzon’da iyi mücadele etti. Bu mücadele sürdükçe mutlu sona ulaşabileceğimizi düşünüyorum.”

‘İyi ki Başakşehir’e transfer olmuşum!’

“Daha önce adım Fenerbahçe ile anıldı ama Başakşehir’e transfer oldum. İyi ki Başakşehir’e gitmişim. Çünkü orada kendimi geliştirmem gereken şeyler vardı. O zaman Fenerbahçe’ye gelseydim belki çok bekleneni veremeyecektim. Şampiyonluk yaşadım, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi’nde oynadım.”

‘Kendime La Liga’yı uygun görüyorum’

“Avrupa’da, İspanya La Liga’yı kendime uygun görüyorum. Başka liglerde de oynayabilirim. Giderken Fenerbahçe’nin çıkarları doğrultusunda gideceğim. Başakşehir’e gittiğimde de öyleydi. Onların menfaatlerine göre hareket ettim. İleride Avrupa’ya gidersem Fenerbahçe’nin menfaatleri doğrultusunda giderim.”