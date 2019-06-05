Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin lig ikincisi Medipol Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci'yle ilgilendiği öne sürülüyordu. Ada'da yayım yapan Turkish Football adlı internet sitesi ise oyuncuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberde Sarı Lacivertliler'e bu transferde ciddi rakiplerin çıktığını duyurdu.

Milli futbolcunun İspanya, İtalya ve Almanya'dan ciddi talipleri olduğunu duyuran site, İrfan Can'la en çok ilgilenen kulübünse La Liga ekiplerinden Sevilla olduğunu yazdı. Öte yandan Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın da 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu uzun vadeli planları arasında düşündüğü ancak çalışma izni meselesinin olası bir transferi zora soktuğu ifade edildi.