İrfan Can Kahveci: Takımımıza çok inanıyorum

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun 2. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya geldi. 2-0 geriye düşen sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 2-2’lik eşitlikle ayrıldı.

Mücadelenin ardından günü başarılı isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci önemli değerlendirmelerde bulundu.

İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bugün yenebilirdik de. Takımımıza çok inanıyorum, çok iyi bir takım olduk. Her maç değişen isimler oluyor ama bizim için hiçbir şey fark etmiyor. Mutluyuz."

"Boşluk buldukça denemeye çalışıyorum, güzel bir gol oldu. İnşallah grubun diğer maçlarını kazanıp, bu grubu lider bitiririz."

Kırmızı kart değerlendirmesi

"Koşarken rakibim itti, ardından ben ittim, sonra dirsek attı bana. Biliyordum kırmızı kart olduğunu o yüzden itiraz ettim."



