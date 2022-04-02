İrfan Can Kahveci: Pası aldığımda gol olacağını hissetmiştim

Süper Lig 'in31.haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe 'de üçüncü golün sahibi İrfan Can Kahveci, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İrfan Can'ın açıklamaları şöyle;

Galatasaray öncesi güzel bir oyunla, güzel bir galibiyet aldık. Takım olarak iyi çalışıyoruz, iyi gidiyoruz. Galatasaray maçında da inşallah devam ederiz.

Pası aldığımda vurmadan önce gol olacağını hissettim. Bazen gollerden önce bu his geliyor. Eşim ne zamandır bu golü bekliyordu, küçük kardeşimiz sevinmem için topu vermedi. Bu golüm eşime ve doğacak çocuğuma armağan olsun.