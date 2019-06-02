İrfan Can Kahveci: Önemli olan tek yürek olmak

A Milli Futbol Takımı, Alanya'da oynanan özel maçta Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İrfan Can, ''Bizim için iyi bir hazırlık maçı oldu. Yarından itibaren Fransa maçına hazırlanacağız. Oynayıp oynamamak çok önemli değil, önemli olan tek yürek olmak. Millet olarak tek yürek olup Fransa maçına hazırlanacağız.'' dedi.

Kaçırdığı penaltı hakkında konuşan genç futbolcu, "Her geçen gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Emre abi ve Şenol hoca penaltıyı atmama izin verdiler. Kaçırdım ama. Üzüldüm. Çalışacağım. Bundan sonra da penaltıyı kaçırmamaya gayret edeceğim." ifadelerini kullandı.