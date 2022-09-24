UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında yarın Faroe Adaları'na konuk olacak A Milli Takımımız'da İrfan Can Kahveci düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lüksemburg maçının ardından çok üzüldüklerini belirten İrfan Can Kahveci, "Lüksemburg maçından sonra çok üzüldük açıkçası. Aslında her maça aynı konsantrasyon ile kazanmak için çıkıyoruz. Maçtan sonra hocamız da analiz toplantısında hatalarımızı gösterdi, biz de ders çıkardık. İnşallah son maçımızda kazanarak dönmek istiyoruz." dedi.

"Daha önce de sentetik çimlerde oynadık"

Maçın sentetik çimde oynanacak olması hakkında ise başarılı futbolcu, "Daha önce de sentetik çimlerde oynadık. Çok da bizi etkileyecek bir durum olacağını düşünmüyorum. Her türlü şarta hazırız. İnşallah yarın da çıkıp son maçımızı güzel bir şekilde bitiririz." sözlerini dile getirdi.



