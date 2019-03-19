İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması

Menajer Batur Altıparmak, Medipol Başakşehir'de forma giyen İrfan Kahveci'nin Avrupa'daki kulüpler tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

19 Mart 2019, Salı 05:55
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İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması

Busezonun yükselen yıldızı İrfan Can Kahveci’nin menajeri Batur Altıparmak’tan flaş açıklama...

Altıparmak, “İrfan Can Kahveci ile alakalı bizim Başakşehir’i tercih etmemizin sebebi gelişimini orada iyi yapabileceğini düşünmemizdi. Sezon başından beri de iyi oynuyor. Yurt dışından takip edenler var. Her şey yolunda giderse bir teklif getirebileceğimizi düşünüyorum. Tabii Başakşehir bunu uygun görür mü görmez mi o zaman konuşacağız” dedi.

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