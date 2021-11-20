İrfan Can Kahveci: Galatasaray derbisini kazanıp yeniden başlayacağız

İrfan Can Kahveci, uzun süren sakatlık sürecinin ardından Konyaspor maçında müthiş bir frikik golüyle sahlara dönmüştü. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3-0 kazanılan Antwerp mücadelesinde de gecenin yıldızlarından biriydi. İrfan, Milli aradan önceki son Kayserispor maçında bir sakatlık yaşamıştı. Ancak başarılı oyuncu tamamen iyileşip Galatasaray derbisi öncesi hazır hale geldi.

‘Kötü günler bitti’

İrfan, ligdeki son 4 maçın kendileri için çok sıkıntılı geçtiğini belirtti. 26 yaşındaki yıldız, “Artık buna ‘dur’ dememiz gerektiğini biliyoruz. Kötü günleri arkamızda bıraktık. Açıkçası lige verilen Milli ara bize çok iyi geldi. Ben dahil, birçok sakat oyuncumuz takıma katıldı. Diğer yandan Milli göreve giden arkadaşlarımız da moralli ve sağlıklı bir şekilde döndü” dedi. İrfan Can Kahveci, derbinin kendileri için çok kritik olduğunu belirterek, “Bu maçın önemini herkes çok iyi biliyor. Derbiyi kazanarak şampiyonluk hesaplarına yeniden başlayacağız. Hepimiz bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Yeni bir sayfa açmak için takım olarak hazırız” diye konuştu.

Yusuf Dursun