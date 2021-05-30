A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş ve milli futbolcu Kahveci, 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile oynayacakları özel maça ilişkin Antalya’da basın toplantısı düzenledi.

İşte İrfan Can'ın basın toplantısı açıklamaları şu şekilde:

"Çok güzel bir kamp geçiriyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Takım olarak iyi zaman geçiriyoruz. EURO 2020'de gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."

"Şu anda iyi durumdayım. Çalışmalarıma devam ediyorum. İtalya maçında iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Tam olarak Avrupa Şampiyonası'na konsantre haldeyiz. Kulüp takımlarımızı bir kenara bıraktık."







