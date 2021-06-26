İrfan Can Kahveci: Çok farklı bir Fenerbahçe izleteceğiz

Başakşehir'den ara transfer döneminde Fenerbahçe 'ye transfer olan İrfan Can Kahveci önemli açıklamalarda bulunurken, Sarı Lacivertli camiaya da seslendi.

EURO 2020'de Milli Takımımız'ın tek golünü atma başarısı gösteren İrfan Can Kahveci, yeni sezon için iddialı konuştu:

"Çok farklı bir Fenerbahçe izleteceğiz. Hatalarımızdan büyük dersler çıkardık. Farklı bir sisteme adapte olmak için büyük çaba harcayacağız. Ancak takımdaki lider özellikli futbolcu grubu el ele verip, arkadaşlarımızın kısa zamanda sisteme adapte olmalarına yardım edeceğiz. Benden beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Artık başarı zamanı. Camianın beklentilerine mutlaka karşılık vereceğiz."







