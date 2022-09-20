İrfan Can Kahveci: Benim için her şey yolunda gidiyor

A Millî Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başladı. Bugün TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesi Bu sezon Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans gösteren İrfan Can Kahveci basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

“Burayı çok özlemişim. İnşallah gol yemeden Uluslar Ligi’ni tamamlarız. Hedefimiz 2 maçta gol yemeden 6 puan almak. Şu anda benim açımdan her şey yolunda gidiyor ve inşallah bunu burada da sürdürürüm. Milli takımdan bir süre uzak kaldım. Sakatlıklar oldu, performans düşüklüğü de oldu. Ama tekrar burada olduğum için mutluyum. Milli forma için mücadele etmek benim adıma mutluluk verici”

“Dünya Kupası’nda favorim yok. Benim favori takımım her zaman Türkiye. Fiziksel olarak iyi olduğum zaman kendimi maçlara verebiliyorum. Çok şanssız zamanlar geçirdim. İnşallah sonrası benim için iyi olur ve daha çok denerim her şeyi saha içinde. Güzel bir aile ortamı var burada. Hocamız da sıcak kanlı. Genç kardeşlerimize de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum."







