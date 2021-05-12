İrfan Can Kahveci 2 gol kaçırdı sakatlandı!

Erzurum ve Ankaragücü maçlarının yıldızı İrfan Can Kahveci, dün akşamki mücadelede peş peşe büyük şanssızlıklar yaşadı. Yıldız futbolcu karşılaşmanın hemen başında takımını öne geçirme fırsatı yakaladı ama net pozisyonu harcadı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu hemen ardından yine iyi bir şans buldu, havadan gelen topa müsait pozisyonda kafayla vurmak isterken topu ıskaladı. Daha da kötüsü, bu sırada arka adalesinden sakatlık yaşadı. İrfan Can, 9. dakikada kenara gelerek yerini Mert Hakan’a bıraktı.

EURO 2020 endişesi

İrfan Can’ın durumu bugün yapılacak kontrolün ardından netlik kazanacak. Başarılı futbolcunun cumartesi günü, ligin son haftasındaki Kayserispor maçını kaçırma ihtimali yüksek. İrfan’ın en büyük endişesi ise 11 Haziran’da başlayacak olan EURO 2020’ye kadar hazır hale gelememek.







