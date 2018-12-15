Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in tek golünü 18. dakikada başarılı orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci attı. İrfan, bu golle aynı zamanda kariyerindeki bir ilki de yaşamış oldu. 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a karşı ilk golünü bu mücadelede kaydetti.

İrfan Can, daha önce sarı-kırmızılılara karşı Gençlerbirliği ve M. Başakşehir formaları altında 8 maça çıkmıştı.

Bu sezon 3. golü

Genç futbolcu, Galatasaray karşısındaki golüyle bu sezonki gol sayısını da 3'e çıkarmış oldu. İrfan, daha önce BB Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarında fileleri havalandırmıştı.. Turuncu-lacivertli oyuncunun 4 de asisti bulunuyor.

İHA