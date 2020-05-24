İrfan Can Eğribayat: Beşiktaş ve Trabzonspor beni istedi

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği yetenekli kalecilerinden Adanasporlu İrfan Can Eğribayat Fanatik'in sorularını yanıtladı. Küme düşme potasında olmalarına rağmen ligin oynatılmasını gerektiğini belirten 22 yaşındaki genç yıldız ayrıca sezon başında Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kendisini transfer etmek istediğini de anlattı.

"Orta sahadan kaleciliğe geçtim"

Adana'da mahalle aralarında futbola başladım. Yeteneğimi babam keşfetti. Orta saha oynuyordum ancak küçükken bronşit olduğum için beni biraz zorladı. Babam da eski kaleci olunca kaleci olarak seçmelere girmemi istedi. İlk antrenmanda Eyüp Arın hoca beni seçti. O günden beri Adanaspor'dayım. Ailecek koyu Adanaspor taraftarıyız. Babamla deplasmanlara dahi giderdik. Maçları tribünde izlerken babama bir gün o kaleye geçeceğimi hep söylerdim. Şükürler olsun bunu başardım.

Adanaspor'un genç kalecisi İrfan Can Eğribayat arkadaşımız Yakup Çınar'ın sorularını evinden yanıtladı.

"Karşıyaka maçı sonrası ağladım"

İlk kez 16 yaşında A Takım formasını da sağolsun Eyüp hoca verdi. Adanaspor'a katkısı çok büyüktür. Zor şatlara rağmen her zaman oyuncu çıkartmıştır. İlk maçımı sahamızda oynamıştık sonradan oyuna girmiştim. Ancak ikinci maçım Karşıyaka deplasmanıydı. İlk yarı iyi geçmişti ama ikinci yarı basit hatayla gol yemiştim. 2-1 yenilmiştik ve soyunma odasında ağlamıştım. Eyüp hocanın bana söylediği tek bir şey vardı. "Tek pozisyona takılı kalma. Genel anlamda iyi oynadın. Böyle devam edersen bu takımın 1. kalecisi sen olacaksın" diyerek moral verdi.

"Düşme potasındayız ancak lig oynansın istiyoruz"

Açık konuşmak gerekirse, ligler tescil edilse bizim işimize gelecek. Küme düşme olmayacak. Mücadele vermeden takımımız ligde kalacak. Ama çok şükür ülkemizin durumu iyiye gidiyor. Almanya başladı mesela... Bence ligin bir şekilde tamamlanması gerekiyor. İptal edilirse çok fazla karmaşıklık olacak. TFF ligi tescil ederse çok fazla işle uğraşmak zorunda kalacak. Ben takımıma güveniyorum. Ligde kalacağmızı da inanıyorum. Oynanacak uygun ortam sağlanırsa oynanmasından yanayım.





Babasının eski kaleci olduğunu söyleyen İrfan Can "Babam maçlarımı bırak idmanlarımı bile gizli gizli izliyor. Ama ben onu görüyorum. (Gülüyor) Ne hata yapıyorsam yüzüme karşı söylüyor. Bu da benim hatalarımı daha rahat görmemi sağlıyor" ifadenisi kullandı.

"Lige verilen ara bize iyi gelecek"

İstikrarsız bir sezon geçiriyoruz. Bu ara bize çok iyi geldi. Önümüzde uzun bir zaman var. Maçların seyircisiz olması bizim için avantaj olacak çünkü 4 maçımızı deplasmanda oynayacağız. İnşallah bir galibiyet serisiyle başlayabilirsek 2-3 maçlık, Adanaspor forması çok büyük bir formadır zaten. Ligde kalacağımızdan şüphem yok. Yeterki iyi başlayalım.

"Muslera dünya çapında bir kaleci"

Muslera dünya çapında çok ekstra bir kaleci. Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'ı çok beğeniyorum. Trabzonspor bugün liderse yüzde 50-60 Uğurcan sayesinde. İdolüm ise Barcelona kalecisi Ter Stegen kendisini örnek alıyorum.

"Altay'ın performansını beğeniyorum"

Altay Bayındır U17'den beri arkadaşım. Fenerbahçe'ye transferine çok sevindim. Çok da iyi başladı. Ancak takımda sıkıntı var. Önündeki stoperler sürekli değişti. Fenerbahçe o bölgeyi bir türlü oturtamadı. Oturtamayınca da Altay da küçük de olsa hatalar yaptı. Futbolun içinde bunlar var. Ama genel olarak Altay'ın performansını iyi olduğunu düşünüyorum ve beğeniyorum.

"Trabzonspor ve Beşiktaş beni istedi"

3-3.5 yıldır TFF 1. Lig'de düzenli olarak oynuyorum. Ancak hedefleri olan biriyim. Başkanımız da "artık seni satmamız lazım, senin de seviye atlaman geriyor" dedi. Ben de artık seviyi atlamak istiyorum. Geçen sezon Trabzonspor'a tranfserim son anda yattı. Başkanlar anlaşamadı sanırım. Bu sezon başında Beşiktaş'a transferim gündeme geldi. Devre arasında Alanyaspor ve Göztepe beni istedi. Hocamız ve başkanım en azından sezon sonuna kadar takımda kalmama karar verdi. Bundan sonrası hayırlısı...





İrfan Can karantina günlerini nişanlısıyla vakit geçirerek ve play-station oynayarak geçirdiğini söyledi.

"Koyu bir Adanaspor taraftarıyım"

Koyu bir Adanaspor taraftarıyım. Adanalı olmanın avantajı ve dezavantajlarını elbette yaşıyorum. Ama ben buranın evladıyım. Bir dönem verilen tepkilerden dolayı içe kapandım aramız bozuldu. Ancak şuan çok şükür her şey yolunda. Adanaspor taraftarını çok seviyorum ve beğeniyorum. Ligler başladığında seyircisiz olacak ama bize destek vermeye ve inanmaya devam etsinler.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr