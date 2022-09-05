Alman futbolunun yeniden yapılanma kapsamında uzun yıllar yürüttüğü altyapı projesi içerisinde seçilmiş antrenör olarak görev aldıktan sonra 2013'te Türkiye'ye adım atan ve Bursaspor , Gençlerbirliği, Yeni Malatya, Osmanlıspor, Samsunspor, Kasımpaşa gibi takımları çalıştıran İrfan Buz, ekibiyle ilgili büyük bir değişime gitti. Süper Lig ve Arap yarımadasından takımlarla adı anılan deneyimli teknik adam, önceki gün yeni yardımcılarıyla bir araya geldi. Fenerbahçe 'de Erol Bulut döneminde görev yapan Pantelis Pantelopoulos'u performans antrenörü olarak kadrosuna dahil eden Buz, Stuttgart'tan ayrılan İspanyol antrenör Paco Vaz'ı da kadrosuna kattı.

'Yapılanma içerisindeyim'

Kaleci hocası olarak tecrübeli isimlerden Akın Dağdelen'le anlaşan Buz'un ekibinde analiz uzmanı olarak da Erkan Buz yer alıyor. Çağın futbolunu yakalamak, konjonktüre ayak uydurmak adına değişim ve gelişimin her zaman önemli olduğuna vurgu yapan İrfan Buz, "Hep söylediğim gibi çalışmadığımız dönemler bizim için gelişim adına fırsat dönemleridir. Ben de bu süreçte yeni projeleri başarıya taşıyabilecek bir yapılanma içerisindeyim. Teknolojiden, bilimden, istatistiklerden en iyi şekilde yararlanmak zorundayız. Bu yüzden hem daha genç hem de Avrupa tecrübesi olan bir ekiple gelişim aramayı doğru bulduk" ifadelerini kullandı.

Hatay'la ismi anılıyor

Ekibiyle ilgili yapılanmanın devam edeceğini de sözlerine ekleyen Buz'un ismi son günlerde Serkan Özbalta'nın görevine son verileceği konuşulan Hatayspor'la ciddi şekilde anılıyor.