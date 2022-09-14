Almanya Milli Takımı'nın altyaş kategorilerinde yıllarca çalışan, 2013'de Christoph Daum ile Türkiye'ye gelen ve farklı takımlarda çalışan İrfan Buz, FANATİK'in konuğu oldu. Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'e çıkartan, Bursaspor'u da Avrupa'ya götüren son hoca olan tecrübeli çalıştırıcı ile kariyerini, hedeflerini, Avrupa'daki lejyonerlerimizi, genç yıldızlarımızı ve Süper Lig yarışı başta olmak üzere birçok konuyu konuştuk. Şimdi söz İrfan Buz'da...

'İki yabancı antrenörü kadromuza kattık'

Bir süredir takım çalıştırmıyorsunuz hocam. Bazen bu süreçler okul gibi oluyor. Siz görev almadığınız dönemlerde neler yapıyorsunuz?

"Çok önemli dönemler bizim için. Benim açımdan açıkçası oldukça yoğun geçiyor. Avrupa'daki oyuncu portföyünüzü geniş tutmak için her zaman aktüel olmak gerekiyor. Bu nedenle hep maç izliyoruz. Aynı zamanda futbolun güncel durumundan geri kalmamak, kendimizi güncellemek için seminerlere gidiyoruz. Ben okulumu Almanya'da tamamladım. Orada Pro Lisansı olan hocaların güncel kalması için devamlı eğitimler veren kurumlar var, devamlı onlara katılıyoruz. Aynı zamanda ekibimizi güncelledik. Almanya'dan Stuttgart'tan, Paco Vaz adlı hocamızı kadromuza kattık. Kondisyoner olarak Pantelis Pantelopoulos'u aldık, Fenerbahçe 'de de performans antrenörü olarak görev yapıyordu."

'Bir tek Giresun hoca değiştirmedi, onlar da ligde kaldı'

Bir demeciniz var hocam... "Görevde kalsaydım Yeni Malatyaspor'u kümede tutacağıma yüzde 100 eminim. Ayrılığımız erkendi" şeklinde. O süreç nasıl işledi, kalsaydınız ne değişecekti?

"Buna geniş pencereden bakmamız gerekiyor. Ben Malatyaspor'la, Süper Lig'e çıktım. Gerçekten en az bütçesi olan takımla birlikte şampiyonluk yaşadık, Malatya şehrinin Süper Lig özlemini dindirdik. Ardından bir ayrılma süreci yaşadık. Akabinde yine Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra Yeni Malatyaspor'u çok zor durumdayken, aldık ve ligde tuttuk. Arkasından yeni bir yapılanmayla, transferlerle lige başlamak istedik. Biz ayrıldığımızda 6 puan vardı, arkamızda Başakşehir ve Giresunspor vardı. Aşağıdaki takımlardan sadece Giresun hocasını değiştirmedi ve ligde kaldılar. Burada hem yönetimi hem de Hakan Keleş'i tebrik etmek gerekiyor."

'Mounir Chouiar'ı biz getirdik'

"Biz de o dönemde bazı transferler yapmak istedik. Oyuncu portföyümüz vardı. Mounir Chouiar'ı, Türkiye'ye biz kazandırdık, kimse tanımıyordu. Şu anda Başakşehir'de ve isteyeni çok. Çok önemli bir oyuncu. Sağ bek istiyorduk, Tunus Milli Takımı'nın sağ beki Wajdi Kechrida'yı istedik, alamadık. Idrissa Doumbia diye bir oyuncu vardı, alamadık şu anda Alanyaspor'da. Giresunspor'daki Chiquinho'yu alamadık. Tüm bunlar olmamasına rağmen çok kötü bir durumda değildik. Yapıyı da bildiğimiz için ligde kalacağımızı düşünüyorduk. Ama maalesef ayrılık oldu."

'Bursa'yı en son ben Avrupa'ya götürdüm, Malatya'yla şampiyon oldum'

Bir röportajınızda da 'Edirne ötesini hedeflemek ve bunu başarmak ana düşüncem' sözleriyle Avrupa'yı işaret ettiniz. Ekibinize Avrupa'dan isimler kattınız, 5 yabancı dil biliyorsunuz. Tüm bu parametreler ışığında İrfan Buz'u, Avrupa'da görebilecek miyiz? Şu an İrfan Buz'un önünde hangi engeller var?

"2013'te Christoph Daum ile Bursa'ya geldik. Akabinde Bursaspor'da görev üstlendik. Bursaspor'u en son Avrupa'ya götüren hoca benim. Ardından Gençlerbirliği'nde çok iyi bir dönem geçirdik. 5 tane şu anda çok önemli olan genç oyunculara şans verdik. Hacettepe'den gelen oyunculara süre verdiğimizde aralarında işte İrfan Can Kahveci vardı. Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi gibi isimleri kazandırdık. Ardından Samsunspor'a gittik, şampiyon kadroyu kurduk, onlar çıktılar. Yeni Malatya'yla şampiyon olduk, Süper Lig'de tuttuk."

İrfan Buz, arkadaşımız Atalay Özçelikli'nin konuğu oldu, sorulara samimi yanıtlar verdi...

'Avrupa'ya gitmek istiyoruz'

"Devamlı kendimizi güncelliyoruz şu anda. Avrupa'ya gitmek için dil çok önemli. Liderlik, motivasyon, güncel olmanız, ekibinizin kalitesi çok önemli... Siz bugün Avrupa'ya gitmek istediğinizde önce burada bazı başarılı elde etmeniz gerekiyor. Bizim şimdiye kadar Malatyaspor'la şampiyonluğumuz var. Aynı zamanda Süper Lig'de üstüne koyarak apolet takmanız gerekiyor. Siz yabancısınız, oraya sizi almaları için bunları göstermeniz lazım. Sadece dilleri bilmekle yetmiyor, oradaki yapıyı da çok iyi bilmelisiniz. Empati ve iletişim gücü yüksek olmalı. Tüm bunların bizde mevcut olduğunu düşünüyoruz. İyi bir proje takımıyla bir şeyler başarıp, Avrupa'ya gitmek istiyoruz."

'Projesi olan takımda olsam İrfan Buz şu an başka yerde olurdu'

Biraz özeleştiri yapmanızı isteyeceğim... Köln Spor Akadamesi'ni birincilikle bitirdiniz. Yıllarca Almanya Milli Takımı'nın özellikle altyapılarında görev yaptınız. Ardından Türk Milli Takımı'na scout oldunuz. 5 dil biliyorsunuz. Bu konjenktürdeki İrfan Buz şu anda olması gereken yerde mi?

"Ben yarışmacıyım, şampiyon oldum, apolet taktım. Net bu. Bir sürü hoca var, ben şampiyon hocayım. Evet 5 dil biliyorum, hatta şimdi 6. dili öğrenmeye başladım, İspanyolca'yı. İletişimim çok kuvvetli ayrıca lider bir insanım. Bugün saha içinde kalabilen, projesi olan bir takımda olsam İrfan Buz çok başka yerde olurdu. Benim hedeflerim, hayallerim, isteklerim var. Büyük takımlar için benim background'um yok. Daum benim için iyi bir referans aslında. Herhangi birini ekibine alır mı? Demek ki bir kalitemiz var. Güzel yapısı olan bir kulüp istiyoruz. Alanya, Başakşehir birkaç örneği... Bu istekleri gerçekleştirmek için mücadele ediyoruz. O yüzden hala dil öğreniyorum, o yüzden ekibimi yeniliyorum, o yüzden kendimizi güçlendiriyorum. İnanıyorum bir gün olacak."

'Ömer Faruk Beyaz gitmeden evvel bana soruldu'

Geçtiğimiz aylarda adınız Stuttgart'la geçti. Başkanla pozlarınız vardı. Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic'le dostluğunuz olduğunu da biliyoruz. Avrupa içinde networkunüz var. Bu da önemli değil mi hocam?

"Stuttgart Başkan Claus Vogt bizi davet ettiğinde orada fikir alışverişi içindeydik. Edin Terzic'le dostluğumuz 2013'e dayanıyor. Beşiktaş 'a Slaven Bilic'in yardımcısı olarak gelmişti. Networkünüz çok önemli burada. Buradan, oraya transfer olurken bizlere de soruyorlar. Ömer Faruk Beyaz gitmeden evvel bana soruldu. Bence biraz erken gitti, oraya. Genç oyuncuların önce kendi ligimizde oynaması gerekiyor, özgüven sorunu yaşamamaları için. Orada bekleneni verememesi özgüveniyle alakalı. Arda Güler hakkında da özellikle Almanya'dan birçok önemli isim bana danışıyor, referans alıyorlar."

'Türkiye'deki en büyük yetenek Arda Güler'

Özellikle Arda Güler için İsmail Kartal da Jorge Jesus da 'Korumamız lazım' minvalinde açıklama yapıp, camianın beklediği süreleri vermiyorlar. Bu durumu normal karşılıyor musunuz?

"Türkiye'deki en büyük yetenek Arda Güler'dir. Daha 17 yaşında, genç kardeşimiz ama çok yetenekli. Bu oyuncu oynamadığı takdirde duraklama hatta ve hatta gerileme dönemine bile geçebilir. Çok dikkat etmek lazım. Ben size çarpıcı bir örnek vereyim. Bayern Münih'te şu an 19 yaşında olan Jamal Musiala var. 2 sene evvel Musiala, Bayern'de 11 maça ilk 11'de çıkmış bir oyuncu. Şu anda da devamlı oynayan, A Milli Takım'da süre alan bir oyuncu. Musiala'nın fiziksel açıdan artısı yok, ince bir oyuncu."

'Ahmetcan Kaplan örneği...'

"Bizim en büyük yeteneğimiz Arda Güler ise bu oyuncunun süre alması gerekiyor. Hatta 11'de başlaması gerekiyor maçlara. Siz oynatmadığınız, risk almadığınız takdirde bu futbolcuyu büyük kulüpler nasıl tanıyacak, nasıl büyük paralarla transfer edecek? Ahmetcan Kaplan'dan örnek vermek gerekirse; Ajax 9.5 milyon Euro'ya Trabzonspor'dan transfer etti. Geçen sezon Ahmetcan 13 maçta oynadı. Ajax scouting üzerine çok dominant, geliştirici ve büyük paralara oyuncu satan bir kulüptür. Nasıl aldılar, Ahmetcan'ı? Maçlarına bakarak aldılar."

'Bayern, Musiala'ya süre veriyorsa, Fenerbahçe'de Arda'ya vermeli'

"Arda'dan milyon Euro'lar bekliyorsak o oyuncunun oynaması gerekiyor. Ne olursa olsun Fenerbahçe'de oynaması gereken ilk isim Arda Güler'dir... Saha içine de etkisi çok fazla, şampiyonluk yolunda katkısı çok büyük olur. Arda'nın zaten katma değeri ve oyuna faydası olmasa bunu söylemem. Ancak şu anda Arda'nın oynamadağı her dakika hem Türk futboluna hem de Fenerbahçe'ye zarar olarak yazıyor. Arda'yı oynatmak büyük bir risk mi? Asla değil... Eğer Bayern Münih, Jamal Musiala'ya bu süreleri veriyorsa, 'koruma' olayına girmiyorsa, Fenerbahçe'nin de girmemesi gerek."

'Ozan Tufan'ın potansiyeline inanıyorum'

Ozan Tufan, Enes Ünal, İrfan Can Kahveci, Mustafa Eskihellaç ve nicesi... İrfan Buz tedrisatından geçti bu isimler, kariyer başlarında hep siz şans verdiniz. Oyuncu yetiştirmeyi de misyon edindiğiniz bariz açık. Bu isimleri yakından tanıyan biri olarak; Ozan Tufan'ın, Fenerbahçe'deki yaşadıklarını, Hull'daki geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Bizim oynattığımız dönemde Ozan Tufan gencecik bir çocuktu. U21'den almıştık. Sonrasında kendisini gösterdi ve bu kariyere sahip oldu. Genç arkadaşlarımız bazı dönemlerde inişler çıkışlar gösterebilir. Zihinsel ve mental anlamda da sorun yaşayınca hata yapabiliyorlar. Futbolcu önce özeleştiri yapacak, 'Nerede yanlış yaptım' diyecek. Sonra hatasını fark edip devam edecek. Alanya'da mesela düştü, Sergen hoca faktörüyle de çıkışa geçti. Şimdi Hull'da hocasıyla arası iyi, Acun Başkan'la iyi görünüyor. Böyle bir ortamda başarılı olmasını bekliyorum. Ben onun potansiyeline kesinlikle inanıyorum."

'Acun Ilıcalı ve Hull City doğru yolda'

Hull City ve Süper Lig yapılanması hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Acun Ilıcalı, Süper Lig'i yakından biliyor. Bildiği, tanıdığı, görüştüğü isimleri alması doğal, doğru. Bizi İngiltere'de temsil ediyor, büyük hizmet veriyor ve başarılı olmak istiyor. Çok doğru yolda olduklarını düşünüyorum. Onların başarıları bizi mutlu edecektir."

'İrfan Can Kahveci çok daha iyi olacak'

Fenerbahçe'de beklenen İrfan Can Kahveci'yi izleyemedik. Sebebi nedir?

"Geçen sene İsmail hocayla birlikte pik yapmış bir İrfan vardı. Sakatlıklar ve şanssızlıklar da yaşadı. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den daha kreatif bir oyuncu var mı? Kıyaslayabileceğimiz tek oyuncu bu konuda Arda Güler olabilir. İrfan çok değerli, lider özellikli bir oyuncu. Sakatlıklardan dolayı istikrar yakalayamadı. Ben eminim Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna büyük katkı sağlayacaktır. Potansiyeline inanıyorum."

'Teknik adamlar koltuğunu düşünmemeli, üretkenliği esas almalı'

Yakın dönemde Avrupa'da temsilcilerimiz arttı. Son dönemdeki oyuncu ihracatımız, gençlerden beklentilerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Avrupa'da çok fazla temsilcimiz var. Oraya giden isimler, diğer Türk oyuncular için iyi referans oluyor. Bunlar tesadüf değil. Ama unutmamak lazım bu oyuncuların hepsi oynayarak gitti. Teknik adamlar kendi koltuğunu düşünmemeli, üretkenliği esas almalı. Almanya'da bu bir kraldır. Gençlere daha çok şans verip, oynatıp, oralardaki sayıları artırmamız lazım. Ama ben öncelikle bu oyuncuların ülkemizde kalması tarafındayım. Türk futbolseverler potansiyelli gençleri statlarda izlemek istiyor. Önce burada oynasınlar ardından Avrupa'ya gitsinler."

'Özgüvenleri için süre alıp gitmeleri lazım'

Almanya'nın dinamiklerine hakimsiniz hocam. Evet yurt dışında başarıyla boy gösteren oyuncularımız var fakat Ali Akman ve Ömer Faruk Beyaz orada yapamadı. Neden olmadı?

"İşte yine konu yine oynama sürelerine geliyor. Ömer Faruk Beyaz neredeyse hiç oynamadan gitti ve muhtemelen Almanya'da çok ciddi bir özgüven sorunu yaşadı. Ali Akman, Bursaspor'da oynadı, goller attı fakat Süper Lig seviyesi başka. Süper Lig'de atması, oynaması lazım. Bir de forvet mevkii çok ciddi bir bölgedir. Almanya fiziksel açıdan çok kuvvetli bir lig. Santrfor olarak oraya hemen adapte olmak kolay değil. Süre alıp, Süper Lig'de başarılı olup gittiklerinde adaptasyonu daha sağlayabilirler."

'Artık Milli Takım'la turnuvalara gitmeliyiz'

Oyuncu yetiştirme bazında büyük bir ivme yakaladık, referanslarımızı kuvvetlendirdik fakat A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde küme düştü. Dünya Kupası'na gidemedik. Şampiyonlar Ligi'nde takımımız yok. Bütçeler çok yüksek ama sportif başarımız yok. Önce sizden sebebini öğrenmek sonrasında da çözümünü dinlemek isteriz hocam?

"Avrupa'da futbol adamlarıyla birlikte olduğumda gerçekten şaşırıyorlar. 'İnanılmaz potansiyelli bir Milli Takım'a sahipsiniz' diyorlar. Milli Takım'da her maç final niteliğinde. Doğru oyuncuları seçmek önemli. Çok zamanınız yok çünkü. Formda olan oyuncuyu da seçmeniz gerekiyor. Kulüpler finansal anlamda sorun yaşıyor. Yine aynı yere geliyoruz; gençleri sahaya atıp, onlardan ekonomik gelir elde etmeliyiz. Üretkenlik adına doğru kulüp organizasyonu ve kadro yapılanmasıyla Türk futbolu yukarılara çıkacaktır. Bizim artık Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda yer almamız, hatta söz sahibi olmamız gerekiyor. Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Yurt dışında oyuncularımızın, takımlarımızın değer görmesi için de Milli Takım'ın değeri çok önemli."

'Sezon sonu 'photo finish' olacak!

Süper Lig yarışı?

"Bizim ligimizde gerçekten başarılı olmak için dinamiklere hakim olmak gerek. Abdullah Avcı, Beşiktaş açısından çok önemli bir transferdi fakat orada olmadı. Gönderiliş süreciyle de Abdullah hoca orada zor durumda kaldı. Ardından Trabzonspor'la şampiyonluk yaşaması çok önemli ve değerliydi. Jesus, Fenerbahçe'yle iyi bir giriş yaptı. Valerien Ismael'in de elindeki kadro çok kuvvetli. Okan Buruk'un da keza öyle... Galatasaray da son ana kadar mutlaka yarış içinde olacak. Muhtemelen sezonun son haftasında 'Photo finish' olacaktır. Son dönemde izleyeceğimiz en keyifli rekabet olacak gibi."

'Bursaspor kısa sürede eski günlerine dönecektir'

Bursaspor'u Avrupa'ya götüren son teknik adamsınız. Kulüp bugün 2. Lig'de. Neden böyle oldu?

"Şampiyon takımdan bahsediyoruz... Benim için özel ve farklı duyguları ifade eden bir kulüp Bursaspor. Çok önemli bir taraftarı var, dinamik bir şehir. Alt liglerde olmasına üzülüyoruz. Kulüp organizasyonları yanlıştı ve buradalar. Fatura maalesef camiaya kalıyor. Ancak Bursaspor öyle bir takım ki, en kısa sürede yeniden o coşkulu ve başarılı günlerine döneceklerdir."

İrfan Buz'la kısa-kısa...

Atmosferi dolayısıyla en çok zorlandığınız deplasman?

"4 Büyükler'in deplasmanı kolay olmuyor. Adana Demirspor da çok önemli bir taraftara sahip. Zorlandığımız deplasmanlardan..."

En beğendiğiniz yerli ve yabancı teknik adam?

"Yerli; Abdullah Avcı, yabancı; Jorge Jesus..."

Unutamadığınız bir maç?

"Bursaspor'daki ilk maçım; 2-2'lik Galatasaray maçı. 2-0'dan, 2-2'ye getirmiştik. Bir de Malatya'da şampiyon olduğumuz Boluspor maçı..."

Bu sezon Süper Lig'teki en iyi transfer?

"Stoperde Marc Bartra, santrforda Wout Weghorst..."

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli