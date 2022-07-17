İrfan Buz, yetenek avında!

Yeni Malatyaspor'dan ayrıldıktan sonra ekibiyle ilgili büyük bir değişime giden İrfan Buz, kadrosuna daha önce Avrupa'da önemli görevlerde bulunan antrenörleri katmıştı. Başarılı hoca, çalışmadığı dönemi de ekibiyle beraber oyuncu portföyünü geliştirmek adına yoğun mesaiyle geçiriyor. Bursaspor , Gençlerbirliği, Samsunspor ve Yeni Malatyaspor dönemlerinde şans verdiği birçok genç oyuncuyu önce Süper Lig 'e ardından da büyük takımlara kazandıran, yaptığı uygun maliyetli yabancı transferleriyle de çalıştığı kulüplere önemli girdiler sağlayan deneyimli hocanın artık ekibinde iki yabancı antrenör bulunuyor.

Gençlere özel takip

Buz'un ekibinde yer alan İspanyol antrenör Paco Vaz, son olarak Manchester United ile Hoffenheim arasında oynanan U19 maçını tribünde takip etti. 5 dil konuşan, teknik adamlık eğitimini Almanya'da geçiren ve Alman Milli Takımı'nın altyaş kategorilerinde 8 yıl görev yapan Buz, Almanya'da en az A Lisanslı hocaların üye olabildiği teknik adamlar derneğinin güncelleme seminerlerine de sık sık katılıyor.

'Almanya'da seminerlere katılıyorum'

Çalışmadıkları süreçlerin kendilerini geliştirebilme adına çok önemli fırsatlar sağladıklarını söyleyen Buz, "Bu tarz dönemler hem kendimize hem ekibimize hem de portföyümüze yatırım yapabilmek adına çok değerli. Bir takımda görev aldığımız dönemde elbette yoğun çalışıyoruz, ancak görevde olmadığımız dönemlerde de görevde olduğumuz zamana en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Bu kapsamda ekibimiz yerinde oyuncu izlemelerine devam ediyor. Ben de tatil sürecinde Almanya'da gerek katıldığım seminerler gerekse çalışma prensiplerine dair repertuarımızı geliştirecek organizasyonların içinde bulunmak adına yoğun mesai harcıyorum" dedi ve ekledi:

'Futbol ekonomisi, üretime mecbur!'

"Ülke futbolumuzun ekonomik konjektürle beraber tamamen üretmeye yönelmesi şart. Bunun için biz teknik adamlar da her zamankinden daha fazla sorumluluk almalıyız. Yabancı oyuncular konusunda elit liglerin dışındaki potansiyelleri doğru takip etmek, uygun maliyetli ama çıkış yapma töleransı fazla olan oyuncuları çalıştığımız kulüplere kazandırmak zorundayız. Bununla beraber gençlere her zamankinden daha fazla güvenmeli, altligleri ve altyaş kategorilerini çok doğru taramalıyız. Ben de şu anki süreci ekibimle birlikte sık sık istişareler ve bu doğrultudaki çalışmalarla geçiriyorum."

Potansiyeller yıldızlaştı

İrfan Buz; Bursaspor'da Harun Tekin ve Ozan Tufan, Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz, İrfan Can Kahveci, Yeni Malatyaspor'da ise Buğra Çağlayan ve Mustafa Eskihellaç gibi isimlere forma şansı verip yıldızlarının parlamasını sağlamıştı.