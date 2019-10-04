İrfan Buz: Samsunspor kazanacak

Kurduğu iddialı kadroyla şampiyonluk hedefleyen Samsunspor’da en güçlü rakip Manisa ile oynanacak maç öncesi teknik direktör İrfan Buz iddialı konuştu.

Buz, Afyonspor deplasmanından 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını belirtip, tam anlamıyla Manisa FK maçına odaklandıklarını ifade ederek, “Önümüzde Manisa Futbol Kulübü maçı ile birlikte lider olma imkanımız var. Büyük taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu günlerde şehrin de kenetlenmesiyle birlikte belirli bir havanın geldiğine inanıyorum. Biz de müsabakayı bekliyoruz. İçeride tamamen odaklanmış vaziyetteyiz. Rakibimize karşı saygılıyız. Lider olarak buraya geliyorlar. Önemli bir kadroya sahipler. Biz de kendi sahamızda oynuyoruz. Bizim de hedefimiz belli. Ondan dolayı iyi bir müsabaka olacağını düşünüyorum. İnşallah 3 puanla bizim ayrılacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

‘Lider olacağız’

Manisa FK’yı yenerek liderlik koltuğuna oturmak istediklerini ifade eden İrfan Buz, şunları söyledi: “Seyirci ile taraftar arasında fark var. Seyirci gelir izler ve gider. Taraftar gerçekten sever. Taraftar üzülür, taraftar gönülden sever. Bu bir ayrıcalıktır. Kendi şehrinizde kendi takımınızı tutabiliyorsanız ne mutlu size. Hepimizin ortak bir hedefi var. Burada egoların yeri yok. Ondan dolayı biz hepimiz kenetleneceğiz ve tamamen oyunumuza odaklanacağız.”