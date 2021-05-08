İrfan Buz: Önemli bir galibiyet aldık

Süper Lig’de Çaykur Rizespor sahasında Helenex Yeni Malatyaspor’a 4-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.

İRFAN BUZ: ÇOK MUTLUYUZ

Helenex Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, önemli bir galibiyet aldıklarını söylerken, “Çok önemli bir müsabakaya geldik. Takımımız karakter gösterdi, her şeyden evvel taktiksel olarak kazanmak istedi. Çok önemli bir galibiyet aldığımızı ve çok net bir skorla aldığımızı, tamamen hak ederek aldığımızı düşünüyoruz. Taraftarlarımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah sonra ki maçlarımızda da puanları alacayız. Çok mutluyuz, 4-0 gibi bir skorun baskı altında çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.



