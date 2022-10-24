İrfan Buz: Okan Buruk’a da haksızlık etmemek lazım

Galatasaray ’ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı yorumlayan İrfan Buz; “Galatasaray eksik kalmasına rağmen 2-0 önde olduğu maçta skoru korumalıydı. Eksiklerin nerelerde olduğuna bakmak gerekir. Galatasaray erken baskı kurup skora gitmek istedi, bunu da başardı ama takım fizik olarak hazır olmadığı için oyundan düştü, skoru koruyamadı. Fenerbahçe çıtayı yükseğe çekti ve diğer takımlarda kıstas olarak Fenerbahçe’yi alıyor. Bu yüzden daha düşük seviyede gibi gözüküyorlar. Okan Buruk’a da haksızlık etmemek lazım. Dipten aldı takımı, kadro geç kuruldu ve takımı toparlamaya çalışıyor.” dedi.

İrfan Buz, Sacha Boey’in kırmızı kart pozisyonu ile ilgili olarak, “Top ortada. Kimin alacağı belli değil. Çok net olması gerekiyor. VAR’ın bu gibi durumlarda hakeme yardımcı olması gerekiyor. Maçın sonucunu etkileyecek bir karar olduğu zaman VAR’ın devreye girmesi gerekiyor. Ama bunu yaparken futbolun doğasında uzaklaşmamak gerekiyor. Ben hakemsem önce ben karar veriyorum. Şu an hakemler pozisyon olduğu anda VAR’ı dinliyorlar. Hakimiyeti VAR’a veriyorlar.” diye konuştu.

İrfan Buz, Fenerbahçe ve Jorge Jesus ile ilgili “Fenerbahçe yıllardır aradaığı teknik adamı buldu. Taraftarın gönlünü fethetti ve herkesin gözünde kredisi yükseldi. Öncelikle rakibe çok saygılı bir taknik adam. Kendisini üst seviyeye taşıdığı özellik bu. Ülkemize Jesus gibi, Montella gibi kaliteli hocalar gelince kalite de yükseliyor. Jesus’un hakemlerle ilgili de hiç konuştuğunu görmedim. Duruşu ile büyük hoca olduğunu gösteriyor. Arda Güler çok büyük bir yetenek. Bu yaşlar çok önemli. Daha fazla süre alması lazım. Yeteneklerinin ve motivasyonunun gerilememesi gerekiyor.” dedi.