İrfan Buz: Futbolcularım çok iyi mücadele etti

Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetini Göztepe 'yi deplasmanda 1-0 yenerek alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz, iyi mücadele etmenin sonucunu aldıklarını söyledi. Buz, maçın ardından, "Geçen hafta iç sahada 5-1 kaybettiğimiz müsabakadan sonra çok zor bir deplasmana geldik. Bir reaksiyon göstermek istiyorduk. Futbolcularım çok iyi mücadele etti. Sistem 3'lü, 4'lü, 5'li oynayabilirsiniz ama önemli olan mücadele etmeniz. Göztepe'nin direkten dönen bir topu vardı. Bizim de Tetteh ile kaçırdığımız bir pozisyon vardı. Sonuçta kazandık. Oyuncularımı galibiyetten dolayı kutluyorum" dedi.

Buz, gündemde olan Beşiktaş 'tan kaleci Utku Yuvakuran transferiyle ilgili yorum yapmadı.

DHA