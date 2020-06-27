İrfan Buz: En önemlisi kazanmaktı

TFF 1. Lig’in 30. haftasında Adanaspor’u 1-0 mağlup eden Bursaspor’un teknik direktörü İrfan Buz, final niteliğinde bir maçı kazandıklarını söyledi. Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bursaspor’un kaderi açısından önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını dile getirdi.

Bugün beraberliğin bile büyük sıkıntılar doğurabileceğini belirten Buz, şöyle konuştu:

"Final niteliğinde maçı kazanmak zorundaydık ve kazandık. Takımımızı tebrik ediyorum. Gerçekten istekliydiler. Kolay değildi, belirli bir süreçte istenilen sonuçlar gelmeyince öz güven kaybı oluyor. Kaliteli bir takımız ama daha çok kazanmamız gerekiyor. Bugün rakibimiz açısından olmazsa olmaz bir maçtı. En önemlisi kazanmaktı."