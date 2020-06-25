Sezona 'Yeniden Süper Lig' parolası ile başlayan Bursaspor son 7 haftada sadece 1 kez kazanmış ve 2 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak şampiyonluk yarışındaki avantajını kaybetmişti. Yeşil- Beyazlılar bu sonuçların ardından teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırmıştı. Timsah yeni hocasını buldu: İrfan Buz...

Hocalığa burada başladı

Samsunspor'dan ayrıldıktan sonra Almanya'ya giden tecrübeli hoca ile yapılan ilk görüşmeden olumlu yanıt alan Bursa, Buz'u kente davet etti. Başarılı çalıştırıcının, teknik direktörlüğe başladığı kulübünün teklifini maddi şartları konuşmadan kabul ettiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın yakın çevresine de "Bursa'yla para konuşulmaz. Burası benim yuvam" dediği belirtildi. Dün de kente gelen İrfan Buz kendisini 1 buçuk yıllığına Yeşil-Beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeye imza attı.

'Süper Lig inancım tam'

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Mestan "Öncelikle ilk teklif götürdüğümüz andan itibaren ilgisi, samimiyeti ve hassasiyeti için İrfan Buz'a teşekkür ediyorum. Kendisi ve ekibinin kulübümüzü ait olduğu Süper Lig'e çıkaracağına inancım tamdır. Hocamıza başarılar diliyorum" dedi.