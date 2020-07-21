İrfan Buz: Bursa bize inansın

Normal sezonun sona erdiği 1. Lig’de, yarın sahasında Play-Off yarı final ilk maçında Adana Demirspor’u ağırlayacak olan Bursaspor, hazırlıklarına devam ederken, teknik direktör İrfan Buz açıklamalarda bulundu. Tüm senenin çalışmalarının ardından ilk final maçına çıkacaklarını kaydeden deneyimli çalıştırıcı, camianın beklentilerini çok iyi bildiklerini söyledi.

Futbolcularıyla da konuştuğunu anlatan Buz, “Bize inansınlar, futbolcularımız her şeyini ortaya koyacaklar. Taraftarımızı özledik, içimiz buruk ama şunu söyleyebilirim; Süper Lige yükseldiğimizde, bunu gerçekleştirdiğimizde bunu kutlamak istiyoruz. Büyük Bursaspor taraftarına beklentilerini vermek istiyoruz. Futbolcularımız da bunu idrak etmiş vaziyette, bizler de takımımıza yardımcı oluyoruz” diye konuştu