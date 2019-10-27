TFF 2. Lig 10. hafta müsabakasının ardından Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz ve Sancaktepe Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu maç sonu basın toplantısında 0-0 biten karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

İrfan Buz: “Biz de futbolcularımız da çok üzgün”

Şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybettiklerini ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Sancaktepe karşılaşmasında galip gelmek istiyorduk. Maalesef başaramadık. Golü bulabilseydik farklı bir senaryo ortaya çıkabilirdi. 90 dakika genelinde takımımızın üstünlüğü vardı. Yakaladığımız en net pozisyonda Samet ayağından biraz açtı. Daha net oynamamız gerekirken, golü bulamadık maalesef. Oyun iyice sıkıştı. Pozisyonlara girmeye çalıştık. Üretmekte biraz sıkıntı yaşadık. Golü bulamayınca rakibin direnci arttı. Sonuçta berabere kaldık. Tabii ki üzgünüz. Futbolcularımız da üzgün. 90 dakikayı böyle değerlendireceğiz. Futbolun içerisinde her zaman böyle şeyler var. Çok üzgünüz” dedi.

Deplasmanda iyi 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Sancaktepe Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu ise, “Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Buraya 3’te 3 yaprak geldik. Bu maçta da deplasmanda berabere kalarak son 4 maçta 10 puan topladık. Karşılaşmanın sonlarında 2 takım da pozisyonlar buldu. Biz de onlar da kazanabilirdi. İyi bir mücadele oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Samsunspor’a da başarılar diliyorum” diye konuştu.