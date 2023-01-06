Yeni Malatyaspor'u 1.Lig'den, Süper Lig 'e çıkararak büyük bir başarıya imza atan 'şampiyon' apoletli İrfan Buz, Trabzonspor -Giresunspor maçını FANATİK'e yorumladı. Karadeniz derbisindeki Fırtına'nın galibiyeti için Buz, 'Taktikten öte zafer' dedi. İşte tecrübeli hocanın, zorlu mücadele için görüşleri...





Merkezi çok iyi kapattılar

Oyun olarak Trabzonspor'un zorlandığı bir süreç. Bu maçtan evvel 4 golle yenildiler. Galatasaray 'ın 36 puanı var. Şampiyonluk iddiası devam etmesi için yüzde yüzde kazanması gerekiyordu. Giresunspor kompakt oynayan bir takım. Taktiksel olarak takım savunmasını ön planda tutan bir anlayışları var. Bu maç özelinde de merkezi çok iyi kapattılar. Rakibini kenarlara yönlendirdiler.

Serginho sakatlandıktan sonra...

Visca'nın da yokluğunda Trezeguet üzerinden organize olmaya çalışan bir Trabzonspor izledik bu yüzden. Serginho'nun da sakatlanıp çıkmasıyla öndeki gücü de azalan Giresunspor geçiş gücünü de kaybedince momentumu tamamen eline alan Trabzonspor, kilidi Bajic'in kendi kalesine attığı golle açtı. Sonrasında ise duran top gelen bir gol var. Oyun koptuktan sonra ise fark kaçınılmaz oldu ve 3. gol geldi. Trabzonspor için rahat gibi görünen ama aslında oyuna dair Abdullah hocayı memnun etmeyen şeyler vardır mutlaka. Kazanılması gereken bir maç kayıpsız atlatıldı, bu önemli mutlaka ama eksikleri de görmek gerek.

Gomez eksik kalıyor

Gomez ikinci golü atmış olsa da Avcı'nın sisteminde akan oyun için eksik kalıyor. Son iki sezonda Sörloth, Cornelius gibi güçlü santrforlardan sonra topu önde tutmayı sağlayacak, kenarları hareketlendirecek bir profil çizemiyor. Bu da hücumdaki çeşitliliğin azalmasına neden oluyor. Visca varken Gomez'le oynarsın ama bu kanat oyuncularından istediğin katkıyı alamadığında hücumda takım boyu çok uzuyor. Eren sol bekte hücuma katkı veriyor ama sağ bekte Larsen'in performası hem savunmada hem hücumda sıkıntılı. Tabii ki kapanan rakiplere karşı Bartra gibi oyun kurucu bir stoperin eksikliği de önemli. Büyük hasarla geçen Karagümrük maçından sonra ihtiyaç olan şey 3 puandı ve Trabzonspor bunu aldı.



