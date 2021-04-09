Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Grand Prix'de 8'inci olarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'na direkt kota alan İrem Karamete, adını Türk spor tarihine yazdırdı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Karamete, "Eskrimde olimpiyatlara direkt kota alan ilk Türk sporcu oldum. Bunun için çok fazla çalıştım" dedi.

"PANDEMİ SÜRECİ BENİ ÇOK FAZLA ETKİLEDİ"

İtalya'da yaşayan İrem Karamete, dünyayı etkisi altına alan koronarivüs pandemisinden bir sporcu olarak çok etkilendiğini belirterek, "Pandemi süreci herkesi olduğu gibi beni de çok fazla etkiledi. Kalifikasyon turnuvama 2 hafta kala öğrendiğim bir durumdu. Sadece beni değil, tüm dünyayı etkiledi. Bu negatif durumda olabildiğince, zorlu dönemi pozitife çevirmeye çalıştım. Benim için kolay değildi, antrenmanlarımı gerekli bir şekilde yapamadım. Uzun bir süre evde kaldım. Kısıtlı bir alanda antrenman yaptım. Mental çalışmalarımı artırdım. Eskrimde mental gerçekten çok önemli. Bununla ilgili özel çalışmalar yaparak bu zorlu dönemi atlatmaya çalıştım. Hem fiziksel hem de mental olarak bu süreçte çok fazla çalıştım" diye konuştu.

"EN BÜYÜK HAYALİM OLİMPİK SPORCU UNVANI ALMAKTI"

"Her sporcunun olduğu gibi benim de en büyük hayalim hayatımın sonuna kadar 'olimpik sporcu' unvanını kazanmaktı" diyen Karamete, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2016 Rio Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandığımda Türkiye en son 1984 yılından beri yaklaşık 32 yıl, 8 olimpiyat, hiç eskrimci gönderemedi. Bunu ben başardığım için gerçekten çok mutluyum. Bu sefer kalifikasyona gitmeden Avrupa kıtasından direkt gitme hakkı kazandım. Türkiye eskrimde Avrupa kıtasından temsil ediliyor ve bu gerçekten çok zor. Eskrim de kota alınabilecek en zor kıta. Bunu başarabildiğim için çok mutluyum. Çok uzun yıllardır bu sporu yapıyorum, güzel bir iz bırakmak istedim ülkeme. Ülkemi bir kez daha olimpiyatlarda temsil edecek olmanın gururunu yaşıyorum."

"TÜRK ESKRİMİ SON ZAMANLARDA ÖNEMLİ İVME YAKALADI"

Milli sporcu, eskrimde son dönemde gelen başarılara dikkat çekerek, "Türk eskrimi son zamanlarda çok önemli bir ivme yakaladı. İnanıyorum ki bundan sonraki tüm olimpiyatlarda Türkiye eskrim ile temsil edilebilecek. Bunun için çoğu sporcu gerçekten çok çalışıyor, buna bütün kalbimle inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BAŞARILAR ALTYAPIYI OLUMLU ETKİLEYECEKTİR"

Elde edilen başarının altyapıdan gelecek sporcuları oldukça olumlu etkileyeceğine dikkat çeken İrem Karamete, "Her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de başarı her zaman takip ediliyor. Küçük çocuklar başarılı sporcuları izleyerek onlar gibi olma isteği yolunda ilerliyorlar ve bu sporcuların göz önünde bulunması yolun başında olan birçok sporcuya büyük motive kaynağı oluyor. Ben de onun gibi olurum, ben de bunu yapabilirim, başarabilirim gibi düşüncelerle çocuklar başarılı oluyor" şeklinde konuştu.

"HEDEFİM TOKYO OLİMPİYATLARI'NDA ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK"

Eskrimde Avrupa kıtasından olimpiyatlara kota almanın hiç de kolay olmayan bir başarı olduğuna vurgu yapan ay-yıldızlı sporcu sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu benim en büyük hedefimdi öncelikle. Adım adım ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi kota aldım; bundan sonraki hedefim Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Yeni bir sayfa açıyorum, yaklaşık 3 ayım var. Kamplara giderek, kondisyonerim ve kendi antrenörümle özel bir program hazırlayarak Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi."

DHA