MENÜ

İrem Karamete, Akdeniz Oyunları’nda bronz madalya kazandı

Cezayir’in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar flörede mücadele eden milli eskrimci İrem Karamete, organizasyonu 3. sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

05 Temmuz 2022, Salı 21:35 Son Güncelleme:
- A +
İrem Karamete, Akdeniz Oyunları’nda bronz madalya kazandı

Cezayir’in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar flörede mücadele eden milli eskrimci İrem Karamete, organizasyonu 3. sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Akdeniz Oyunları’nda bugün gerçekleştirilen karşılaşmalarda; tablo-16’da Portekizli rakibi Carolina Oliveira’yı 15-11, çeyrek finalde ise İtalyan sporcu Erica Cipressa’yı 15-11 yenerek yarı finale yükselen İrem Karamete, İtalyan sporcu Olga Rachele Calissi karşısında 15-9 mağlup olarak final şansını kaçırdı ve bronz madalya elde etti.

Öte yandan kadınlar flörede mücadele eden Alisa İsbir organizasyona çeyrek finalde veda ederek 8., erkekler flörede ise Martino Minuto 11. sıranın sahibi oldu.

İHA

İlgili Haberler
Emre Sakcı'dan 19. Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...