Aslı Enver, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açtı. Sürpriz aşktan sonra Kerem Tunçeri'ye ait olduğu iddia edilen bazı mesajlar arka arkaya ifşa edildi. Ortaya çıkan mesajlar sonrası açıklama yapan şarkıcı İrem Derici, Kerem Tunçeri'ye destek verdi.

KEREM TUNÇERİ'NİN 4 KADINA ATTIĞI MESAJLAR İFŞA OLDU

Ünlü oyuncu Aslı Enver ile eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin aşk yaşadığına dair çıkan haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre; İkili ortak arkadaşlarının düzenlediği bir partide tanıştı ve kısa süre sonra da birlikte olmaya başladı. Bir aydır birlikte olan çift koronavirüs salgını sonrası telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor. Çıkan bu haberden sonra sosyal medyada Kerem Tunçeri'ye ait olduğu iddia edilen bazı mesajlar ifşa edildi. Tunçeri'nin 4 kadına attığı mesajlar sosyal medyada gündem oldu.

"İFŞA ADI ALTINDA MEŞRULAŞTIRAMAZSINIZ"

Kerem Tunçeri'nin mesajlarının ifşa olmasının ardından şarkıcı İrem Derici, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tunçeri'ye destek olarak şu ifadeleri kullandı: Kimse kimseye dm'den yürümüyor değil mi, sadece malum kişi. Rahatsız oluyorsan bakma, cevap verme, bas engeli. Ayrıca özel yazışmaların paylaşılmasının baya yaptırımı olan bir suç olduğunu çok iyi biliyorum, "ifşa" adı altında meşrulaştıramazsınız. Ver avukata hocam, hemen ver.