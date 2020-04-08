İrem Derici: Karantinada kimsenin aklına cinsellik gelmiyordur

"Geçtiğimiz günlerde Dr. Mehmet Öz'ün karantinada kalan insanlara bol bol çocuk ve seks yapın tavsiyeleri var. Peki yalnızlar ne yapsın?" sorusuna İrem Derici'den dikkat çeken bir yanıt geldi.

'Mastürbasyon mu yapın diyeyim?'

Ünlü popçu, "Mastürbasyon mu yapın diyeyim? Şu dönemde herhalde kimsenin aklına seks gelmiyordur, geldiği gibi de gidiyordur. Ben yalnızım mesela, Allah'tan köpeğim var ama o da nereye kadar? Öpüyorsun, ağzın kıl doluyor. Şu an tek düşündüğüm şey, anneme nasıl sarılacağım, sahneye ne zaman çıkacağım gibi şeyler" ifadelerini kullandı.

'Artık popo görmekten sıkıldık'

"Estetiğin bir sınırı olmalı mı? Yaptırdığı estetikleri saklayan insanlar var, ne düşünüyorsun?" sorusu üzerine Derici, "Türkiye'de çıkıp da 'oram buram yapma' diyip dürüstçe söyleyen insanlardan biriyim. Estetiğin bence bir limiti yok, ihtiyacın varsa yaptır ama artık popo görmek istemiyorum. Giriyorum bazılarının fotoğraflarına popo ağzımızda, sahnede popo ağzımızda, popo kusacağız artık. Erkekler seviyor olabilir ama ben görmek istemiyorum" dedi.

'Aşık olduğum erkeklerin ortak özelliği zeki olmaları'

"İrem Derici'nin aşkta filtresi var mı, nasıl erkeklerden hoşlanıyor?" sorusunu ise 33 yaşındaki şarkıcı, "Aşık olduğum erkeklerin ortak özelliği zeki olmalarıdır. Benim için ne iş yaptığı önemli değil; her ne iş yapıyorsa yapsın başarılı olsun. Limon satsın ama her günün en çok limon satanı olsun" şeklinde cevapladı.

İrem Derici, "Ben aşık olmayı seviyorum ya! Aşık olmayı özlediğimi fark ettim şu an" sözleriyle dikkat çekti.