Bu sabah Ürgüp Meydanı’nda başlayan organizasyonda dünyanın pek çok noktasından 2 bin 218 atlet koştu.

Orta ve kısa parkurdaki ilk 3’ler ise aşağıdaki şekilde sıralandı:

Salomon Cappadocia Medium-Trail (CMT - 63 km) Erkekler ilk 3:

1. İrem Can Ayaz - 05.50.46 (Türkiye)

2. Özgür Özdoğan - 05.59.55 (Türkiye)

3. Mikhail Nikonov - 06.08.05 (Rusya)

Salomon Cappadocia Medium-Trail (CMT - 63 km) Kadınlar ilk 3:

1. Manuela Soccol - 06.11.46 (Belçika)

2. Jo Meek - 06.22.44 (İngiltere)

3. Eve Bugler - 06.27.39 (İngiltere)

Salomon Cappadocia Short-Trail (CST - 38 km) Erkekler ilk 3:

1. Serhii Popov - 02.51.40 (Ukrayna)

2. Ahmet Arslan - 02.53.51 (Türkiye)

3. Thabang Madiba - 03.01.56 (Güney Afrika)

Salomon Cappadocia Short-Trail (CST – 38 km) Kadınlar ilk 3:

1. Olha Havlytska - 03.43.30 (Ukrayna)

2. Sofiya Porokhnavets - 03.53.49 (Ukrayna)

3. Aysel Aydın - 03.54.14 (Türkiye)

MEDYA MENSUPLARI, ŞAMPİYONLAR ATLETLERLE BULUŞTU

Organizasyon öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında medya mensupları ile bir araya gelen elit atletler, Salomon Cappadocia Ultra-Trail’in parkur nitelikleri sebebiyle koşuculara en üst düzeyde yarış deneyimi sunduğunu belirtti.

Katılımcılar, Salomon Cappadocia Ultra-Trail’in genç koşucular ve patika koşusuna yeni başlayan kişiler için çok önemli bir fırsat olduğunu da vurguladı. 2019’da ITRA (International Trail Running Association) puanı en yüksek sporcu Helio Fumo, 165 kilometrelik 2019 Fuji Maratonu Kadınlar 2’ncisi Avusturalyalı Lou Clifton, Birleşik Krallık Hizmet Madalyası sahibi Jo Meek, Salomon Cappadocia Ultra-Trail uzun parkur rekorunu kırmaya gelecek olan Vaidas Zlabys, 2014 yılında TDS 120 km 1’incisi olan Teresa Nimez Peres, Belçikalı milli atlet Manuella Soccol ve Güney Afrika Trail Şampiyonası 1’incisi Thabang Madiba gibi elit atletler organizasyonda yer alıyor.

Ayrıca geçtiğimiz yılların şampiyonlarından Elena Polyakova, Kemal Kukul ve “Dağların Arslanı” Ahmet Arslan gibi isimler de Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019’a katıldı.

ÖDÜL TÖRENİ, ÜRGÜP MEYDANI’NDA DÜZENLENECEK

Fuar Alanı’nda Kapadokyalıların ve katılımcıların keyifli bir hafta sonu yaşadığı organizasyonun ödül töreni ve Salcano Çocuk Koşusu ise 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Salomon ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ve bölge turizmine 10 milyon TL’nin üzerinde katkı veren Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de, sporcuların parkurları sorunsuz tamamlaması için 500’e yakın görevli ve gönüllü görev yapıyor.