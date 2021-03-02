Deniz kadar sakin ve fırtına gibi acımasız olan Irelia, League of Legends evreninde savaşçı aynı zamanda bir suikastçıdır. Şampiyonun yeni sezon rün ve yetenek rehberine, ayrıca şampiyon üzerinde yapılan diğer değişiklikleri derledik.

Bıçakların Dansı Irelia

Noxus'un Ionia'yı işgal etmesi sırasında pek çok kahraman ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de Navori'li genç Irelia'dır. Fakat hiçbiri Irelia kadar mükemmel bir savaşçı değildi. Irelia memleketinin kadim dansları üzerine eğitim almış ve bunu bir savaş sanatına çevirmiştir.

Oldukça dikkatli ve zarif hareketlerle bıçaklarını kullanan Irelia, kendini bir savaşçı olarak kanıtlamıştır. Böylece bir direnişin lideri ve sembolik bir yönetici haline geldi. Bıçakların Dansı olarak adlandırılan Irelia, kendisini tamamen vatanına adamış bir şampiyondur.

Zarif hareketleriyle havada asılı duran ölümcül bıçakların dansı ile Irelia vatanını fethetmek isteyen bütün düşmanları katlediyor.

Bıçakların Dansı Irelia Oynanış Biçimi

Irelia ne kadar nerf yerse yesin çok yönlü bir solo top şampiyonudur. Şampiyonun pasif skili olan Ionia Coşkusu, 1000 menzil içerisinde yer alan rakiplerinin sayısı ile, yakındaki takım arkadaşlarının sayısıyla kıyaslayarak sıvışma sağlar. Eğer takımdakilerin sayısı rakipten fazla ise sıvışma %0'dır. Sayılar eşit ise , rakipler fazla ise en fazla 540 sıvışma sağlayabilir.

Klavyeden Q ile aktif hale gelen yetenek Uçarbıçak, şampiyon ileri atılarak hedefine vurur ve fiziksel hasar verir. İsabet halinde gerçekleşen etkileri devreye sokar. Skill hedefi öldürürse, bekleme süresi sıfırlanır. Ayrıca 35 mana geri kazandırır.

Klavyeden W ile aktif hale gelen yetenek Hiten Stili, pasif halinde can yenilerken aktif halde 6 saniye boyunca şampiyonun normal saldırıları gerçek hasar verir. Hatta yenilenen can miktarı iki katına çıkar.

Klavyeden E ile aktif hale gelen yetenek Denge Saldırısı, şampiyonun deştiği hedefine büyü hasarı verir. Hedefi en fazla 2 saniyeliğine 60% yavaşlatır. Hedefin can yüzdesi kendisinden yüksek ise aynı süre boyunca sersemletir.

Son olarak klavyeden R ile aktif hale gelen yetenek Hayalet Bıçaklar ise şampiyonun, çağırdığı 4 ruh bıçağını 0.5 saniye gecikmeyle fırlar. Rakiplere fiziksel hasar verir. Rakiplere verdiği hasarın %25 kadarını minyonlara ve canavarlara verir. Böylece kadar iyileşir.

Bıçakların Dansı Irelia S11 Rün Dizilimi

Halkının kadim dansları üzerine eğitilmiş Irelia şampiyonunun S11 yeni sezon rün dizilimi;

İsabet

Yenilmez

Zafer

Efsane: Çeviklik

Son Direniş

İlham

Peksimet Teslimatı

Sihirli Pabuçlar ayrıca;

+ %9 Saldırı Hızı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Bıçakların Dansı Irelia S11 Yetenek Skilleri

Uçarbıçak skili ile bir ADC şampiyonuna ulaşabilen ve ona saldırabilen Irelia şampiyonunun ultisi dört füze yollayıp uzaktan zarar verebilir. Yeni sezonda Irelia yetenek skilleri dağılımı ise;

Uçarbıçak: 2- 4- 5- 7- 9

Hiten Stili: 3- 14- 15- 17- 18

Denge Saldırısı: 1- 8- 10- 12- 13

Hayalet Bıçaklar: 6- 11- 16

Bıçakların Dansı Irelia S11 Counter Pickler

Solo top da harikalar yaratabilen Irelia’nın da tökezlediği, karşısına geldiğinde zayıf düştüğü bazı rakipler vardır. Bunlar;

Darius

Jax

Nasus

Olaf

Renekton

Bıçakların Dansı Irelia Full Build S11 Eşya Dizilimi

Üçlü Kuvvet

Çelik Kaplamalı Çizme

Ölümün Dansı

Ölü Adamın Zırhı

Koruyucu Melek

Mahvolmuş Kralın Kılıcı

Bıçakların Dansı Irelia Kostümleri

Efsanevi lotus çiçeğinden esinlenerek yapılan kostümü bir harikadır. Şampiyon Riot Games tarafından oldukça albenili bir şekilde dizayn edilmiştir. Kadınların ironik yapısını güzel bir şekilde ifade etmektedir. İrelia şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Gece Katili Kostümü

Havacı Kostümü

Yüce Kılıç Kostümü

Maskeli Kostümü

Buzbıçaklı Kostümü

Lotus Çiçeği Kostümü