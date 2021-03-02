Irelia Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Pro Mid Irelia İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
Deniz kadar sakin ve fırtına gibi acımasız olan Irelia, League of Legends evreninde savaşçı aynı zamanda bir suikastçıdır. Şampiyonun yeni sezon rün ve yetenek rehberine, ayrıca şampiyon üzerinde yapılan diğer değişiklikleri haberimizden bulabilir ve en önemli özelliğini oyunda kullanabilirsiniz. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
Deniz kadar sakin ve fırtına gibi acımasız olan Irelia, League of Legends evreninde savaşçı aynı zamanda bir suikastçıdır. Şampiyonun yeni sezon rün ve yetenek rehberine, ayrıca şampiyon üzerinde yapılan diğer değişiklikleri derledik.
Bıçakların Dansı Irelia
Noxus'un Ionia'yı işgal etmesi sırasında pek çok kahraman ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de Navori'li genç Irelia'dır. Fakat hiçbiri Irelia kadar mükemmel bir savaşçı değildi. Irelia memleketinin kadim dansları üzerine eğitim almış ve bunu bir savaş sanatına çevirmiştir.
Oldukça dikkatli ve zarif hareketlerle bıçaklarını kullanan Irelia, kendini bir savaşçı olarak kanıtlamıştır. Böylece bir direnişin lideri ve sembolik bir yönetici haline geldi. Bıçakların Dansı olarak adlandırılan Irelia, kendisini tamamen vatanına adamış bir şampiyondur.
Zarif hareketleriyle havada asılı duran ölümcül bıçakların dansı ile Irelia vatanını fethetmek isteyen bütün düşmanları katlediyor.
Bıçakların Dansı Irelia Oynanış Biçimi
Irelia ne kadar nerf yerse yesin çok yönlü bir solo top şampiyonudur. Şampiyonun pasif skili olan Ionia Coşkusu, 1000 menzil içerisinde yer alan rakiplerinin sayısı ile, yakındaki takım arkadaşlarının sayısıyla kıyaslayarak sıvışma sağlar. Eğer takımdakilerin sayısı rakipten fazla ise sıvışma %0'dır. Sayılar eşit ise , rakipler fazla ise en fazla 540 sıvışma sağlayabilir.
Klavyeden Q ile aktif hale gelen yetenek Uçarbıçak, şampiyon ileri atılarak hedefine vurur ve fiziksel hasar verir. İsabet halinde gerçekleşen etkileri devreye sokar. Skill hedefi öldürürse, bekleme süresi sıfırlanır. Ayrıca 35 mana geri kazandırır.
Klavyeden W ile aktif hale gelen yetenek Hiten Stili, pasif halinde can yenilerken aktif halde 6 saniye boyunca şampiyonun normal saldırıları gerçek hasar verir. Hatta yenilenen can miktarı iki katına çıkar.
Klavyeden E ile aktif hale gelen yetenek Denge Saldırısı, şampiyonun deştiği hedefine büyü hasarı verir. Hedefi en fazla 2 saniyeliğine 60% yavaşlatır. Hedefin can yüzdesi kendisinden yüksek ise aynı süre boyunca sersemletir.
Son olarak klavyeden R ile aktif hale gelen yetenek Hayalet Bıçaklar ise şampiyonun, çağırdığı 4 ruh bıçağını 0.5 saniye gecikmeyle fırlar. Rakiplere fiziksel hasar verir. Rakiplere verdiği hasarın %25 kadarını minyonlara ve canavarlara verir. Böylece kadar iyileşir.
Bıçakların Dansı Irelia S11 Rün Dizilimi
Halkının kadim dansları üzerine eğitilmiş Irelia şampiyonunun S11 yeni sezon rün dizilimi;
İsabet
Yenilmez
Zafer
Efsane: Çeviklik
Son Direniş
İlham
Peksimet Teslimatı
Sihirli Pabuçlar ayrıca;
+ %9 Saldırı Hızı
+ 10 Değişken Kuvvet
+ 5 Zırh
Bıçakların Dansı Irelia S11 Yetenek Skilleri
Uçarbıçak skili ile bir ADC şampiyonuna ulaşabilen ve ona saldırabilen Irelia şampiyonunun ultisi dört füze yollayıp uzaktan zarar verebilir. Yeni sezonda Irelia yetenek skilleri dağılımı ise;
Uçarbıçak: 2- 4- 5- 7- 9
Hiten Stili: 3- 14- 15- 17- 18
Denge Saldırısı: 1- 8- 10- 12- 13
Hayalet Bıçaklar: 6- 11- 16
Bıçakların Dansı Irelia S11 Counter Pickler
Solo top da harikalar yaratabilen Irelia’nın da tökezlediği, karşısına geldiğinde zayıf düştüğü bazı rakipler vardır. Bunlar;
Darius
Jax
Nasus
Olaf
Renekton
Bıçakların Dansı Irelia Full Build S11 Eşya Dizilimi
Üçlü Kuvvet
Çelik Kaplamalı Çizme
Ölümün Dansı
Ölü Adamın Zırhı
Koruyucu Melek
Mahvolmuş Kralın Kılıcı
Bıçakların Dansı Irelia Kostümleri
Efsanevi lotus çiçeğinden esinlenerek yapılan kostümü bir harikadır. Şampiyon Riot Games tarafından oldukça albenili bir şekilde dizayn edilmiştir. Kadınların ironik yapısını güzel bir şekilde ifade etmektedir. İrelia şampiyonunun tüm kostümleri;
Klasik Kostüm
Gece Katili Kostümü
Havacı Kostümü
Yüce Kılıç Kostümü
Maskeli Kostümü
Buzbıçaklı Kostümü
Lotus Çiçeği Kostümü