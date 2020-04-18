Ireland Baldwin karantina günlerinde badana yapıyor

Genellikle yemek pişiren ya da güzellik maskeleri hazırlayan Baldwin, son olarak da evinin dış duvarlarına badana yaptı. Kim Basinger ile Alec Baldwin'in kızı olan Ireland Baldwin, her yaptığını da sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaşıyor.

Los Angeles'ta yaşayan Baldwin, karantina sürecini sevgilisi Corey Harper ile geçiriyor. Sosyal medyada paylaştığı pozlarını da sevgilisi çekiyor. Ireland Baldwin, son olarak evinin dış duvarlarının rengini değiştirdi.

Sonra da sıcaktan bunalıp tişörtünü çıkardı ve bikinisinin üst parçasıyla bu zafer pozunu verdi.

Baldwin, kimi zaman yemek pişirirken çekilen pozlarını paylaşıyor. Ona göre karantina süreci, mutfaktaki becerilerini geliştirmek isteyenler için de bir fırsat.

Ireland Baldwin bazen de kendine güzellik maskeleri yapıyor. Bunun tarifini de takipçilerine veriyor.

Bazen de makyaj denemelerine girişiyor.

Genç model, yapacak bir şey bulamadığında da bahçesindeki havuzda yüzüp güneşleniyor.

Baldwin zaman zaman sevgilisiyle alışverişte görüntüleniyor.

Ireland'ın babası ünlü oyuncu Alec Baldwin. Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin de kuzeni.

Baldwin'in annesi de bir dönemin ünlü yıldızlarından Kim Basinger.



