35 yaşındaki Hollandalı sürat patenci Ireen Wüst olimpiyat tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Wüst favorisi olduğu kadınlar sürat pateni 1500m'yi olimpiyat rekoru kırarak 1:53.28'lik derecesiyle üst üste 3. kez kazandı. Büyük tecrübe bununla yetinmedi, olimpiyat kariyerinde toplamda 6. altın madalyasına uzanırken, toplamda da 12. madalyasını aldı. Ancak Wüst Pekin 2022'de kazandığı altın madalyayla ayrıca geçilmesi zor bir tarihi başarıya da uzandı. Hollandalı efsane 5 farklı olimpiyatta bireysel olarak (Yaz/Kış) altın madalya kazanan ilk sporcu unvanını elde etti. Wust; Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014, PyeongChang 2018 ve Beijing 2022'de fire vermeden altın madalyayı boynuna taktı.