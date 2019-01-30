İranlılar dönüyor

Ogenyi Onazi ve Jose Sosa’nın sakatlığı, Olcay Şahan’ın kadro dışı olması sebebiyle orta sahada rotasyonu, savunma hattında ise alternatifi olmayan Trabzonspor’a müjde...

Asya Kupası nedeniyle İran Milli Takımı’nda mücadele eden stoper Majid Hosseini ve sağ kanat Vahid Amiri, yarı finalde ülkelerinin Japonya’ya 3-0 yenilmesinin ardından turnuvaya veda etmişti. İki futbolcunun da perşembe günü Trabzon’a geri döneceği öğrenildi. Rize maçından sonra... Son olarak ligde oynanan Çaykur Rizespor maçında sahada yer alan Hosseini ve Amiri’nin cumartesi günü oynanacak Ankaragücü maçında kadroda olma ihtimalleri oldukça yüksek. Eğer iki futbolcu, Sarı-Lacivertliler karşısında forma giyerse 41 gün sonra Bordo-Mavili formaya kavuşacak.