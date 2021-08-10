Transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, Ali Karimi'yi kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılı ekip, 27 yaşındaki İranlı orta sahanın transferini video ile duyurdu. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen Karimi'nin Kayserispor'da 6 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
11 kez İran milli takımında forma giyen Ali Karimi, Sepahan, Dinamo Zagreb, Lokomotif Zagreb, Esteghlal Qatar ve Al Duhail takımlarında forma giydi.
Geçen sezon Al Duhail takımıyla Katar Yıldızlar Ligi'nde 16, Katar Kupası'nda 2, Asya Şampiyonlar Ligi'nde 6 maça çıkan Karimi, Katar Emir Kupası'nda ise 3 maça çıktı.