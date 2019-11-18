Instagram'da 450 binden fazla takipçisi olan, 184 cm boyunda ve 165 kilo ağırlığındaki Sajad Gharibi, İranlı Hulk olarak biliniyor. Devasa vücuduyla dikkat çeken Gharib, Amerika'da düzenlenen Bare Knuckle Fighting Championship'te boy gösterecek.

İRANLI DEV ADAM, KAFESTE DÖVÜŞECEK

Karma dövüş sanatları sporları haberleri yapan MMA Fighting haber sitesi, aşırı şişirilmiş vücuduyla herkesi şaşkına çevirerek ünlenen, bir diğer lakabı 'Fars'ın Herkülü' olan İranlı vücut geliştirmeci Sajad Gharibi'nin 2020 yılında ilk kez şampiyonada boy göstereceğini duyurdu.

İRAN, ABD'YE KARŞI

Şampiyonanın Başkanı David Feldman, "İran ABD'ye karşı: Üçüncü Dünya Savaşı adıyla bir gösteri düzenleyeceğiz. Gharibi bizim tam anlamıyla sahip olduğumuz en büyük imza. 'İranlı Hulk'tan gerçekten çok, çok büyük şeyler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"10 YILDIR SPOR YAPIYORUM"

27 yaşındaki Gharibi, üne kavuşma sürecini, "Buşehr Üniversitesi'nde işletme ekonomisi diploması aldım. Şimdi de bir emlak şirketinde çalışıyorum. Ancak başlıca uğraşım spor. 10 yıldır 'powerlifting' sporuyla uğraşıyorum. İnternetteki popülerliğim bir yanlış anlaşılma sonucunda gelişti. İnsanlar beni DEAŞ militanı sanıp 'DEAŞ'lı cellat' olarak nitelendirdi. Fakat daha sonra bir İngiliz gazetesi hakkımda 'Hulk yaşıyor' başlığıyla bir haber yaptı. Bu haber insanlar arasındaki imajımı değiştirdi. O zamandan beri basın hakkımda iyi haberler yapıyor, dünyada olumlu anlamda bir ün kazandım.

"GÜNDE 4-5 ÖĞÜN YİYORUM"

Günde 4-5 öğün yemek yiyorum, ancak kilo almam gerektiği zamanlarda bu 7-8'e çıkıyor. Ben de her İranlı gibi besleniyorum, ancak genetik olarak böyle bir yapım var. Dedem de böyle iri biriydi" sözleriyle açıklamıştı.