İranSağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 125 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 1858 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 21 bin 797'ye, vaka sayısının da 378 bin 752'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 693'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 326 bin 801'e ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 3 milyon 281 bin 961 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.