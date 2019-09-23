İran'da 1979'dan bu yana süregelen ve kadın taraftarların futbol stadyumlarına girişini engelleyen yasak resmen kalkıyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino, dün katıldığı bir konferansta yaptığı açıklamayla konuyla ilgili olarak İranlı yetkililerden garanti aldıklarını duyurdu.

"Kadınların futbola katılmasına ihtiyacımız var." diyen 49 yaşındaki futbol adamı, "İran'ın bir sonraki resmi maçında kadınlar stadyuma girebilecek. Bu, bizim adımıza çok önemli bir gelişme. Zira bazı istisnalar hariç 40 yıldır böyle bir şey gerçekleşmiyor. Ancak bununla yetinmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran'da kadın futbolseverlerin statlara alınmaması, geçtiğimiz günlerde İstiklal taraftarı Seher Hudayari'nin söz konusu yasak nedeniyle 6 ay ceza hapis cezası alacağını öğrenmesi üzerine kendisini yakarak öldürmesinin ardından yeniden gündeme gelmişti. İran Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemelerinde 10 Ekim'de Kamboçya ile kozlarını paylaşacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler