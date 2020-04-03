İran'da iki haftalık bir bebekte Corona virüs tespit edildi

İran'da iki haftalık bir bebekte yeni tip Corona virüs (Kovid-19) tespit edildi.

03 Nisan 2020, Cuma 16:29 Son Güncelleme:
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İran'da iki haftalık bir bebekte Corona virüs tespit edildi

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Yezd eyaletindeki Şehid Saduki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mahmud Nuri Şadkam, üniversitenin hastanesinde doğum yapan ve hastalık belirtisi gösteren bir kadının bebeğinde Corona virüse rastlandığını açıkladı.

Bebeğin yaklaşık iki hafta önce 800 gram ağırlığında dünyaya geldiğini aktaran Şadkam, bebeğin annesinin Kovid-19 şüphelisi olduğunu söyledi.

"Bunun bebeğe olumsuz bir etkisi olmayacağı düşünüldü ancak testlerden sonra bebeğin koronavirüse yakalandığı görüldü." diyen Şadkam bebeğin hastanede gözetim altına alındığını belirtti.


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