İran'da yeni tip Corona virüs (Kovid-19) nedeniyle 71 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 877'ye, vaka sayısı ise 92 bin 584'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 71 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 5 bin 877'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1112 artarak 92 bin 584'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 983'ünün durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 72 bin 439 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

100'ü aşkın sağlık personeli Kovid-19'la mücadelede hayatını kaybetti

Bu arada, İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Danışmanı Serdar Nasrullah Fethiyan, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık personeli arasındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Virüsün ülkede ilk tespit edildiği 19 Şubat'tan bu yana 150 bin sağlık personeli ve 64 sağlık bilimleri üniversitesinin salgınla mücadelede seferber olduğunu dile getiren Fethiyan, "Tıp camiası bir kez daha alnının akıyla vatandaşa hizmet etti ve bu yolda 100'den fazla şehit verdi." dedi.





İran'da ülkenin lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının "görev şehidi" sayılacağı bildirilmişti.





Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da virüs nedeniyle bugüne kadar 5 bin 877 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 90 bini aştı.