İran'da son 24 saatte yeni tip Corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 125 artarak 4 bin 357'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Corona virüs nedeniyle ülke genelinde 125 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının 1837 olduğunu duyurdu.

Böylece ülkede Corona virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 357'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının 70 bin 29'a ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi görenlerden 3 bin 987 hastanın durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, iyileşenlerin sayısının bir gün içinde 6 bin 482 kişi arttığını ve şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 41 bin 947 olduğunu ifade etti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 251 bin 703 olduğunu sözlerine ekledi.