İran'da yeni tip Corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 6 bin 28'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Corona virüs nedeniyle ülke genelinde 71 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 983 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede Corona virüs kaynaklı can kaybının 6 bin 28'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 94 bin 640 olduğunu bildirdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 976'sının durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 75 bin 103 olduğunu belirtti.

Cihanpur ayrıca ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının 463 bin 295 olduğunu kaydetti.